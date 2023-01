Le nouveau stade du PSG déjà présenté ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Mairie de Paris a lâché un message clair à la direction du PSG, qui espérait racheter le Parc des Princes. Anne Hidalgo n'a pas l'intention de se séparer du stade, ce qui pourrait occasionner un départ du club parisien. La formation pourrait se diriger vers Poissy dans les Yvelines où l'attend Karl Olive, député proche d'Emmanuel Macron et grand fan du PSG.

« Le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens ». Questionné par Le Parisien, Anne Hidalgo a mis fin aux espoirs du PSG, qui espérait racheter le Parc des Princes. Par conséquent, la direction du club étudie un départ de Paris et pourrait bien s'implanter en banlieue.

« Il y a des endroits où les stades ne sont pas au centre de la ville »

Pour le député des Yvelines, Karl Olive, cette décision ne serait pas si saugrenue. « Il y a des endroits comme à Londres où les stades ne sont pas au centre de la ville, si c'est le Stade de France, ce sera aussi l'image de Paris » a déclaré ce proche d'Emmanuel Macron à France Info ce dimanche. Mais si l'ancien maire de Poissy se montre si actif dans ce dossier, c'est aussi car il espère accueillir le PSG dans sa ville.

Alors? pic.twitter.com/kuL9TpOpHx — KARL OLIVE Député (@KARLOLIVE) January 15, 2023

Karl Olive présente un nouveau stade sur les réseaux sociaux