Messi, Neymar… Le PSG prépare une folie, il explose en direct !

Ce dimanche, le PSG s’est incliné pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Un mois de reprise compliqué pour le club de la capitale, qui s’était déjà incliné à Lens (1-3) en début d’année. De quoi faire bondir Daniel Riolo, critiquant Neymar et les plans du PSG concernant Lionel Messi et Sergio Ramos.

A un mois du retour de la Ligue des champions, le PSG inquiète et affiche les mêmes maux que les années précédentes. Après s’être incliné sur la pelouse du RC Lens (1-3) en début d’année, c’est à Rennes (0-1) que les hommes de Christophe Galtier ont chuté ce dimanche. « Je ne vais pas parler d’inquiétude mais il doit y avoir une prise de conscience , alerte l’entraîneur du PSG après ce revers. On peut évidemment trouver mille excuses, mille raisons. Mais la Coupe du monde est finie. » Au micro de RMC , Daniel Riolo s’est quant à lui lâché sur certaines décisions du PSG.

« Sergio Ramos sera en fauteuil roulant, fais lui une prolongation voyons »

Le journaliste de RMC a notamment pointé du doigt les possibles prolongations de Lionel Messi (35 ans) et Sergio Ramos (36 ans), actuellement étudiées par le PSG. « On est en train de réfléchir si on va prolonger Messi et Ramos ? Mais, je ne sais pas, donne lui 20 ans ! Prolonge Messi de 20 ans et puis tu lui donnes une loge et il viendra quand il sera grand-père au stade avec les petits-enfants , a lâché Daniel Riolo dans l’ After. Neymar, donne lui 15 ans de salaire, qu’est-ce qu’on en a à foutre au point où on en est ? Fais toutes les prolongations du monde, il n’y a pas de problème. Prolonge tout le monde, où est le problème ? Ramos sera en fauteuil roulant, fais lui une prolongation voyons. »

« Neymar ? C’est le plus grand flop de l’histoire du football au PSG »