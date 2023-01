Révolution au Qatar, le PSG en grand danger

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde s’est déroulée en hiver, de quoi forcément perturber la saison en cours qui a connu une interruption de plus d’un mois. Le PSG peine à enchaîner depuis la reprise, un constat inquiétant à quelques semaines du retour de la Ligue des champions.

Pour la deuxième fois de l’année 2023, le PSG a chuté en Ligue 1. Après le RC Lens, c’est le Stade Rennais qui a pris le dessus sur la pelouse du Roazhon Park. Un mois de reprise inquiétant pour l’écurie parisienne alors que le premier huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich aura lieu le 14 février. Depuis la Coupe du monde au Qatar, le PSG peine à enchaîner. Cette révolution ne réussit pas à l’écurie parisienne, qui a connu deux défaites depuis la reprise, contre le RC Lens (1-3) et Rennes (0-1), sans se montrer rassurant lors des victoires face à Strasbourg (2-1) et Angers (2-0), amenant Christophe Galtier à tirer la sonnette d’alarme.

« Il doit y avoir une prise de conscience »

« Si mes joueurs n’arrivent pas à mettre d’intensité ? C’est le constat. Je ne vais pas parler d’inquiétude mais il doit y avoir une prise de conscience. On peut évidemment trouver mille excuses, mille raisons. Mais la Coupe du monde est finie », alerte Christophe Galtier en conférence de presse, relayé par CulturePSG .

Mercato : Le PSG peut provoquer un coup de tonnerre https://t.co/k70i5F8jRy pic.twitter.com/FPHYaMXYG8 — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

« On doit retrouver de la cohésion dans ce groupe, du rythme, de l’intensité »