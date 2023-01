Une photo du président du PSG met le feu au mercato

Arthur Montagne

Nasser Al-Khelaïfi pensait probablement être tranquille au restaurant, mais rien échappe aux réseaux sociaux. Ainsi, un cliché du président du PSG qui dîne avec Mohamed Salah n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs et les fantasmes concernant un éventuel transfert de la star égyptienne de Liverpool.

Depuis plusieurs saisons, le PSG n'a jamais manqué l'opportunité de recruter de grandes stars. Ce fut le cas en 2017 avec Neymar, et plus récemment avec Sergio Ramos et Lionel Messi dont les contrats au Real Madrid et au FC Barcelone arrivaient à leur terme. Par conséquent, lorsque Nasser Al-Khelaïfi est aperçu avec un grand nom du football, cela ne passe inaperçu.

Nasser Al-Khelaïfi et Mohamed Salah en train de dîner ensemble le 10 janvier 👀 pic.twitter.com/YkLeQ8tjNC — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 16, 2023

Al-Khelaïfi aperçu au restaurant avec Salah

En effet, le 10 janvier dernier, le président du PSG était au restaurant avec un certain Mohamed Salah. Nasser Al-Khelaïfi est effectivement attablé avec l'international égyptien aux côtés de trois autres personnes qui n'ont pas été officiellement identifiées. Mais cela suffit pour emballer le mercato.

Un transfert en préparation ?