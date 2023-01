Une offre à 25M€ anéantit le mercato de l’OM

Axel Cornic

A la recherche d’un nouveau renfort après Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria rêve d’Azzedine Ounahi, qui a explosé à la Coupe du monde avec le Maroc. Mais la tâche s’annonce quasiment impossible pour l’Olympique de Marseille, puisqu’après le Napoli et Leicester, c’est Leeds qui a fait irruption dans ce dossier, sortant l’artillerie lourde.

La belle épopée du Maroc du côté du Qatar, n’a échappé à personne et forcément, cela se voir sur le mercato. Certains éléments des Lions de l’Atlas sont très courtisés en ce mois de janvier et c’est notamment le cas d’Azzedine Ounahi.

L’OM ne veut toujours pas de lui, une nouvelle solution se dessine https://t.co/F1A6VXOIIP pic.twitter.com/Dpo6UkPrHu — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Ounahi va franchir un palier

Régulièrement lié à l’OM ces derniers mois, le milieu de terrain devrait vraisemblablement quitter le SCO d’Angers. Pas forcément cet hiver toutefois, puisque son club a plusieurs fois annoncé vouloir le garder au mois six mois de plus, avec un transfert puis un prêt de six mois qui semble être une formule très appréciée.

Leeds tout proche de rafler la mise