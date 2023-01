Le retour de Thauvin en Ligue 1 déjà programmé ? La vérité éclate

La rédaction

Poussé vers la sortie par son club mexicain des Tigres, Florian Thauvin doit se trouver un nouveau point de chute. Et il pourrait revenir en Ligue 1. Si l’OM a été lié à Florian Thauvin dernièrement, c’est finalement un autre club qui pourrait profiter de l'aubaine : l'AS Monaco.

L’avenir de Florian Thauvin est lié au règlement de la Fédération Mexicaine de Football interdisant les clubs mexicains d’avoir plus de dix joueurs étrangers dans leur rang. En effet, pour conclure l’arrivée de leur nouvel attaquant argentin, Nico Ibanez, les Tigres doivent dégraisser leur effectif et l'ex-joueur de l'OM est le joueur le plus susceptible d'être sacrifié actuellement.

Thauvin à l'OM ou à l'AS Monaco ?

Annoncé du côté de l’OM, Florian Thauvin - qui a porté par deux fois les couleurs du club phocéen entre 2013 et 2015 ainsi qu’entre 2016 et 2021 - pourrait finalement retrouver la Ligue 1 du côté de l'AS Monaco. Selon Santi Aouna, journaliste chez Foot Mercato , l’ancien lillois pourrait rebondir chez les Monégasques, actuellement 4ème de Ligue 1.

Monaco veut un 6 et un défenseur central, mais...