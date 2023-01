20 ans pour Messi, 540M€ pour Neymar... La folle proposition au PSG

Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSG s'est incliné face à Rennes (1-0). Dans le contenu, ce n'était clairement pas ça pour les hommes de Christophe Galtier. Après la rencontre, Daniel Riolo a alors poussé un coup de gueule, visant notamment Lionel Messi et Neymar. L'occasion pour le consultant RMC de prévenir le PSG pour l'avenir des deux stars.

Après Marco Verratti, Luis Campos s'active actuellement au PSG pour régler d'autres prolongations. C'est notamment le cas avec Lionel Messi, dont le contrat expire à la fin de la saison. Mais voilà que Daniel Riolo n'est clairement pas pour, d'autant plus après la rencontre du PSG face à Rennes ce dimanche.

« Prolonge Messi de 20 ans »

« On est en train de réfléchir si on va prolonger Messi et Ramos ? Mais, je ne sais pas, donne lui 20 ans ! Prolonge Messi de 20 ans et puis tu lui donnes une loge et il viendra quand il sera grand-père au stade avec les petits-enfants », a lâché Riolo sur RMC .

« Neymar, donne lui 15 ans de salaire »