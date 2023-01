Zidane au PSG : il a déjà son attaque de légende

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis dimanche, le feuilleton Zinedine Zidane au PSG est relancé par la presse espagnole qui assure que l’entraîneur français, avec l’horizon bouché par Didier Deschamps en équipe de France, reste une option pour le club de la capitale. Et Zidane a déjà tranché pour son attaque s’il débarque au PSG.

La bombe a été lâchée dimanche par le quotidien espagnol MARCA : Zinedine Zidane pourrait venir remplacer Christophe Galtier dans les mois à venir au PSG, si ce dernier venait à échouer en Ligue des Champions.

Mercato - PSG : Une superstar bientôt virée par Zidane ? https://t.co/jC1kumvuwz pic.twitter.com/Ce0lCa8TSY — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

Revoilà Zidane pour le PSG

Déjà courtisé par le Qatar l’été dernier, conformément aux révélations du 10sport.com, Zidane reste donc une option viable au PSG. Il avait espéré pouvoir récupérer le poste de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde, mais ce dernier a finalement prolongé jusqu’en 2026, barrant ainsi la route à Zidane.

Mbappé, Messi… et Dembélé ?