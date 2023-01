Mercato - PSG : «C’est fini» pour la grosse recrue de l’été

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG n’a pas hésité à débourser pas moins de 40M€ en début de mercato estival pour s’attacher les services de Vitinha, le milieu de terrain portugais n’a plus du tout son rendement de début de saison dans la capitale. Daniel Riolo se lâche à son sujet ainsi que sur les autres renforts estivaux du PSG.

Dès son arrivée au poste de conseiller sportif du PSG en juin dernier, Luis Campos avait un objectif en tête sur le mercato : recruter son compatriote portugais Vitinha, en provenance du FC Porto. Il a donc décidé de lever sa clause libératoire de 40M€, et cette décision a été profitable au PSG puisque Vitinha a été la recrue la plus performante en première partie de saison. Mais depuis son retour de Coupe du Monde, l’international portugais peine à retrouver son rendement des derniers mois…

« Vitinha, c’est fini »

Au micro de RMC Sport , dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a pointé du doigt les recrues décevantes du PSG dans l’entrejeu, et Vitinha en fait forcément partie : « Le milieu de terrain au PSG c'est une zone en friche depuis des années. Je vais te dire un nom, tu vas voir, tu as oublié qu'il est passé au PSG. Wijnaldum ? T'avais oublié ? Bah voilà. C'est un mec, il est venu, milieu de terrain pour renforcer le club... Vitinha, c'est fini… » , lâche Riolo.

Il n’est pas seul