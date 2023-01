Riolo dézingue une superstar et son transfert historique

Guillaume de Saint Sauveur

Lors du mercato estival 2017, l’été des achats les plus onéreux sur le marché des transferts pour le PSG, Neymar quittait donc le FC Barcelone pour la somme record de 222M€. Mais cinq ans et demi après son transfert, l’attaquant brésilien peine encore à convaincre, et Daniel Riolo le qualifie même de « plus grand flop de l’histoire ».

Très en forme lors de la première partie de saison avec le PSG, Neymar peine à retrouver son meilleur niveau depuis le retour de la Coupe du Monde au Qatar. L’attaquant brésilien enchaine les prestations décevantes et s’était même fait exclure lors du match contre Strasbourg, s’attirant les foudres de certains observateurs. Pourtant, au moment de le recruter pour 222M€ en 2017, transfert le plus cher de l’histoire du mercato, le PSG avait de grandes attentes envers Neymar…

Neymar en guerre avec Riolo, le clash interminable https://t.co/iTaGgYBzOG pic.twitter.com/yTIW9AdJzH — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

« C’est terminé »

Dans l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas manqué de dézinguer Neymar dimanche soir après le nouveau revers du PSG en championnat, à Rennes (0-1) : « Il a toujours été comme ça, il s’est foutu de votre gueule en faisant une demi bonne saison parce qu’il préparait la Coupe du monde. Il s’en fout du PSG, il est juste venu s’entraîner pour la Coupe du monde. Là c’est fini, il a recommencé à jouer aux jeux vidéo toute la nuit, les images circulent à nouveau. C’est terminé », estime Riolo.

« Plus grand flop de l’histoire au PSG »