Mercato - PSG : Il atomise le recrutement et un dirigeant

L'après-Coupe du monde ne sourit pas au PSG. Ce dimanche, le club parisien s'est incliné face à une solide équipe rennaise (1-0). La fin des certitudes comme l'a indiqué Daniel Riolo. Au micro de RMC, l'éditorialiste a évoqué son agacement et partagé ses doutes sur le projet parisien, dont fait partie Luis Campos.

Paris n'est plus en fête. Le retour à la compétition est délicat pour le PSG, déjà défait par le RC Lens le 1er janvier dernier et encore battu par Rennes ce dimanche (1-0). L'équipe entraînée par Christophe Galtier reste en tête du classement, mais ne compte plus que trois points d'avance sur son dauphin lensois.

Des recrues en souffrance ce dimanche

Un résultat insuffisant pour le PSG, qui jouera une partie de sa saison en février prochain, à l'occasion du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Selon Daniel Riolo, les changements opérés l'été dernier ne portent pas leurs fruits. L'éditorialiste jette notamment la responsabilité sur Luis Campos, conseiller sportif du PSG.

« La mascarade ? Il faudra quand même en parler »