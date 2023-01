Attendu au PSG, Zidane est prêt à faire un énorme sacrifice

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane pensait avoir une chance avec l’équipe de France, mais la prolongation de Didier Deschamps lui a fermé la porte au nez. Désormais, un retour en club semble être la solution la plus probable avec le Paris Saint-Germain… mais surtout la Juventus !

C’est une situation assez étrange. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs en circulation, Zinédine Zidane est sans club depuis désormais plus d’un an et demi. Les occasions n’ont pourtant pas manqué, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il a été une piste sérieuse du PSG l’été dernier.

Une immense « mascarade » est dénoncée au PSG https://t.co/QYrfdZnaAN pic.twitter.com/4j2A54yniR — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Sans équipe de France, le PSG a sa chance

Selon nos informations, Zidane a éconduit les avances du PSG en fin de saison dernière, alors qu’il pouvait prendre la suite de Mauricio Pochettino. Un refus surtout motivé par la fin de contrat d’un certain Didier Deschamps, qui semblait pouvoir laisser le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu, puisqu’il a prolongé jusqu’en 2026 et Zidane se retrouve donc sans solutions.

La Juventus coûte que coûte ?