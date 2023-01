Deschamps en clash avec le clan Zidane, il témoigne

Guillaume de Saint Sauveur

Ce n’est plus un secret pour personne, malgré leur belle histoire commune en équipe de France, Didier Deschamps et Christophe Dugarry sont en froid et se sont ouvertement clashés ces dernières années par médias interposés. Pourtant, un autre champion du Monde 98 précise qu’ils se sont expliqués.

« Qu'il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou" , j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France », lâchait récemment Christophe Dugarry à L’EQUIPE , relançant ainsi son clash avec Didier Deschamps qui dure depuis maintenant quelques années.

Dugarry a pris le parti de Zidane

Il faut dire que l’ancien attaquant de l’équipe de France, qui a toujours été proche de Zinedine Zidane, n’avait pas hésiter à critiquer ouvertement certains choix de Didier Deschamps depuis plusieurs années sur RMC Sport, ce lui qui a valu d’être brouillé avec le sélectionneur de l’équipe de France. Mais il semble y avoir eu une explication entre les deux hommes…

Une partie de la fortune de Didier Deschamps révélée https://t.co/ABMfAdNXRs pic.twitter.com/CdUXatzUWU — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

« Ils se sont expliqués »