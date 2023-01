Dugarry - Deschamps : Une explication au sommet révélée

Thibault Morlain

Finalement, cela serait moins tendu qu’annoncé entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps. Il n’empêche qu’il y aurait un point de discorde entre les deux champions du monde : Christophe Dugarry. Ce dernier est un proche de Zizou et serait donc au centre des tensions avec le sélectionneur de l’équipe de France. De quoi alors donner lieu à une explication entre les concernés ?

Quelle est la relation entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps ? Ce sujet fait l’objet de nombreuses rumeurs. Et alors que des tensions étaient évoquées, un ancien membre du staff de l’équipe de France a expliqué au Parisien : « Il n’y a rien de concret susceptible d’accréditer la thèse qu’ils ne s’apprécient pas. Ils ne se retrouvent pas forcément sur beaucoup de terrains, mais cela n’altère en rien leur estime ».

Dugarry au coeur de la discorde

Il n’empêche qu’il existerait bel et bien un sujet de discorde entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps. Et il se nomme Christophe Dugarry. « Il n’existe pas de rivalité malsaine ou de vraie pomme de discorde entre eux. Excepté, peut être, autour de Duga », a ajouté l’ancien membre du staff des Bleus.

« Ils se sont expliqués »