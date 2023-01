Zidane trahi par Le Graët, la vérité éclate

Thibault Morlain

C’est désormais acté, Didier Deschamps a prolongé son contrat à la tête de l’équipe de France. Le voilà désormais lié jusqu’en 2026 avec les Bleus. Une grosse décision qui ne fait clairement pas les affaires d’un certain Zinedine Zidane. En effet, l’ex du Real Madrid se voyait succéder à Deschamps sur le banc de l’équipe de France suite à la Coupe du monde. Cela ne s’est finalement pas passé comme ça et de grosses révélations ont été effectuées.

Ces dernières semaines, l’avenir de Didier Deschamps faisait énormément parler. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Telle était la question pour le sélectionneur de l’équipe de France. Et finalement, il a signé un nouveau bail jusqu’en 2026 avec les Bleus… au grand dam de Zinedine Zidane. Zizou se voyait en effet prendre le relais à la tête de l’équipe de France suite à la Coupe du monde. Un accord semblait d’ailleurs avoir été passé entre Zidane et la Fédération Française de Football.

Zidane certain de succéder à Deschamps ?

C’est El Pais qui fait cette révélation. Selon les informations du média ibérique, avant la Coupe du monde, Zinedine Zidane aurait signé une déclaration d’intention afin de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France et la FFF lui aurait assuré qu’il allait être engagé. Il y avait toutefois une condition à cet accord entre Zidane et la Fédération : que Deschamps ne prolonge pas.

« Le Graët a décidé de garder Deschamps le jour où la France s’est qualifiée pour la finale »

Zinedine Zidane s’imaginait alors déjà entraîner l’équipe de France… quand il a donc vu l’officialisation de la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026. « Le Graët a décidé de garder Deschamps le jour où la France s’est qualifiée pour la finale de la deuxième finale consécutive de Coupe du monde. Il pensait : « Zidane pourra-t-il faire mieux que Deschamps en remportant une Coupe du monde et en perdant la suivante aux tirs au but ? » », explique-t-on du côté de la FFF . C’est alors que Zinedine Zidane se serait senti trahi comme le rapporte El Pais .

Zidane au Brésil, Le Graët sous pression

Des manoeuvres auraient alors été opérées en coulisses à l’initiative de plusieurs acteurs du football français. Soutiens de Zinedine Zidane, ils auraient multiplié les appels à Noël Le Graët pour tenter de le convaincre de revenir sur sa décision et qu’il nomme Zizou sur le banc de l’équipe de France. Au sein de la FFF, on explique même que Le Graët aurait été averti que Zinedine Zidane se dirigeait vers la sélection du Brésil et que si tel était le cas, il serait alors contraint de démissionner.