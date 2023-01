Des vérités sont lâchées sur le clash Zidane - Deschamps

La rédaction

Depuis ses propos insultants tenus à l'encontre de Zinedine Zidane ce dimanche, Noël Le Graët a été mis en retrait par le comité exécutif extraordinaire de la FFF. Ce mercredi, Didier Deschamps a réagi pour la première fois à cette affaire et il est notamment revenu sur les tensions évoquées par beaucoup avec Zinedine Zidane. Chose que le sélectionneur de l'équipe de France a démenti.

Ces derniers jours, l'actualité du football français était rythmée par les dernières sorties lunaires de Noël Le Graët, président de la FFF. Ces dernières sont survenues seulement quelques jours après l'officialisation de la prolongation de Didier Deschamps, et le sélectionneur des Bleus sort enfin du silence, notamment sur Zidane.

Deschamps clame son «respect» envers Zidane

La relation entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane ne semble pas optimale, et la prolongation de l'ancien coach marseillais sur le banc de l'Equipe de France ne risque pas d'arranger les choses. Alors qu'un clash entre les deux hommes a souvent été avancé, «DD» a tempéré la situation : « La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble », a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport .

Scandale FFF : Le Graët au sol, un ami témoigne https://t.co/qagamrZnJl pic.twitter.com/hYO0GXyOZk — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Deschamps rappelle le statut de légende de Zidane