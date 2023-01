Deschamps-Zidane, le clash est confirmé

Guillaume de Saint Sauveur

Suite aux propos déplacés de Noël Le Graët envers Zinedine Zidane, la rivalité opposant l’ancien numéro 10 des Bleus à Didier Deschamps a été remise sur le devant de la scène. Et à en croire certains révélations, les relations entre les deux hommes seraient effectivement assez tendues depuis quelques années…

Sans le vouloir, Noël Le Graët a forcément mis Didier Deschamps dans une position très délicate avec ses propos offensifs au sujet de Zinedine Zidane dimanche dernier, sur RMC Sport : « Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », avait lâché Le Graët. Une polémique qui a d’ailleurs réveillé de vieilles tensions entre les deux anciens capitaines de l’équipe de France.

«Deschamps n’aime pas Zidane», la bombe est lâchée https://t.co/aQt2E8qFrL pic.twitter.com/YNOteEGMMS — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

« On sait que la relation est moyenne »

Interrogé par le10Sport.com, Rolland Courbis évoquait une dégradation des rapports entre Zidane et Deschamps : « Dans tous les cas, on sait très bien que derrière il y a Zizou. On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité ». Une tendance confirmée ensuite par Daniel Riolo, sur RMC Sport. Le clash Zidane-Deschamps semble donc être une réalité, et pourtant...

Deschamps calme le jeu