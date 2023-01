Entre Zidane et Deschamps, la guerre est déclarée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la tempête déferle sur Noël Le Graët, Didier Deschamps brille par son silence. Alors qu'il vient tout juste de prolonger son contrat avec l'équipe de France, le sélectionneur n'a toujours pas pris la parole pour défendre son ancien coéquipier, Zinédine Zidane. Pour certains, ce n'est pas surprenant au vu de la rivalité, qui existe entre les deux hommes.

Les propos de Noël Le Graët tenus sur RMC ont été largement commentés, que ce soit par des joueurs, d'anciens joueurs ou des personnalités politiques. Mais un homme n'a toujours pas pris la parole pour commenter les propos de son président ou défendre Zinédine Zidane : Didier Deschamps. Le champion du monde 2018 est dans une situation délicate, lui qui est très proche de Noël Le Graët et en rivalité avec son ancien coéquipier.

Zidane attaqué, Le Graët fait son mea culpa https://t.co/jqCwmYJYny pic.twitter.com/PPesLeyqPf — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Deschamps en rivalité avec Zidane

« Dans tous les cas, on sait très bien que derrière il y a Zizou. On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité » avait déclaré Rolland Courbis au 10Sport.com. De son côté, Daniel Riolo regrette aussi le silence de Deschamps, malgré quelques tensions avec Zidane.

« Si Deschamps et Zidane s’entendent bien ? Non »