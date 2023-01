Le groupe WhatsApp des champions du monde révélé

Thibault Morlain

Alors que la polémique autour des propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane n’en finit plus d’enfler, cela fait énormément réagir. C’est notamment le cas parmi les champions du monde 98. Christophe Dugarry l’a révélé, ils font tous partis d’un groupe WhatsApp, tous sauf… Didier Deschamps. Les membres ont d’ailleurs été révélés…

Bien évidemment, les propos polémiques de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane ne sont pas passés inaperçus, notamment chez les champions du monde 1998, dont fait partie sur Zizou. Ainsi, sur RMC , Christophe Dugarry a dévoilé que cela avait été largement commenté parmi les Bleus de 1998 à travers un groupe WhatsApp.

Équipe de France : La famille Zidane sous le choc https://t.co/exI8VGCPcL pic.twitter.com/EQDb9XXorx — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

« On est pas mal »

Et lors de son intervention, Christophe Dugarry a d’ailleurs dévoilé les membres de ce groupe WhatsApp réunissant les champions du monde 1998 avec l’équipe de France. Il a alors annoncé : « On a Bobo (Boghossian), Barthez, Leboeuf, Thuram, Liza (Lizarazu), Blanc, Desailly, Pires, Zidane… On est pas mal. Il y a Diomède, il y a Charbo (Charbonnier), Karembeu … ».

« Il n’y a pas DD »