Le Graët craque complètement et part au clash, voilà la réaction de Zidane

Noël Le Graët a dérapé. Invité à s'exprimer sur la prolongation de Didier Deschamps au micro de RMC ce dimanche, le président de la Fédération française de football s'est laissé aller à plusieurs commentaires sur Zinédine Zidane. Des propos jugés méprisants, qui ont secoué le champion du monde 1998 selon plusieurs de ses proches.

« Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection ». Ces propos de Noël Le Graët ont indiqué de nombreuses personnalités du football. Contacté par L'Equipe , le clan Zinédine Zidane se refuse de réagir à chaud, mais d'autres proches ont accepté d'évoquer l'état d'esprit du champion du monde 1998.

Zidane a pris un coup derrière la tête

Comme indiqué par son biographe Fred Hermel, Zinédine Zidane aurait été marqué par la prolongation de Deschamps. « Zidane a vraiment cru que la place allait se libérer. Il se trouve qu’il a très envie d’entraîner. Il ne parle à personne. Il s’est enfermé là, comme il le fait souvent. J’ai envoyé un message à Zizou, il ne m’a pas répondu. Je l’ai fait par acquis de conscience » a-t-il déclaré au micro de RMC . La sortie de Noël Le Graët n'a pas arrangé les choses. Zidane aurait peu gouté aux propos tenus par le dirigeant de la FFF.

« Il a trouvé ça dégueulasse »