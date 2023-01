«Zidane a trouvé ça dégueulasse»

Thomas Bourseau

Héros de France 98, Zinedine Zidane a inspiré toute une génération française dont Kylian Mbappé qui estime que Zidane est tout simplement : la France. Vivement chargé par Noël Le Graët, Zidane s’est emmuré dans un silence, trouvant le traitement du président de la FFF tout bonnement « dégueulasse » selon son biographe Frédéric Hermel.

Zinedine Zidane a été la victime d’une balle perdue de la part de Noël Le Graët. Dimanche, en début de soirée, le président de la Fédération française de football a livré une interview téléphonique à RMC pour l’émission Bartoli Time au cours de laquelle il a évoqué la prolongation de contrat de Didier Deschamps, son avenir à la tête de la Fédération française de football, mais aussi… le cas Zinedine Zidane.

Zidane chargé par Le Graët, le patron de la FFF dézingué

Au cours de l’interview en question, Noël Le Graët a révélé ne rien avoir à en « secouer » de ce qu’il adviendra de Zinedine Zidane à l’avenir et que si l’ex-coach du Real Madrid avait essayé de le joindre par téléphone pour le poste de Didier Deschamps, il n’aurait même pas daigné répondre. Des propos qui ont choqué le monde du football à commencer par Kylian Mbappé, mais également la classe politique française avec la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra qui a même donné une conférence de presse à ce sujet ce lundi.

«Ça l’a secoué. Il a trouvé ça dégueulasse parce que c’était une attaque humaine»