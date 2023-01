Champion du monde, il est la raison de la discorde entre Zidane et Deschamps

Thibault Morlain

Alors qu’on annonce que Zinedine Zidane et Didier Deschamps ne seraient pas les meilleurs amis du monde, le respect serait finalement mutuel entre les deux champions du monde 98. Les relations seraient alors cordiales entre Zidane et Deschamps, bien qu’il existerait un point de tension entre les deux : Christophe Dugarry.

Quand il s’agit d’évoquer la relation entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps, il est question de tensions entre les deux stars du football français. Cela serait finalement loin d’être le cas. En effet, pour Le Parisien , un proche de Zidane et Deschamps a rétabli la vérité, expliquant : « Quoi qu’on veuille bien en dire, il n’existe aucune animosité entre eux. Ils ne vont pas s’appeler fréquemment ou partir en vacances ensemble. Ce ne sont pas des amis, mais ils ont un respect mutuel pour leur carrière respective, leurs résultats en clubs ou avec la sélection. En quelque sorte, leurs années chez les Bleus les ont liés à vie. Personne ne pourra les leur enlever. Et si l’un a, un jour, pour une raison ou une autre, besoin de l’autre, il pourra compter sur lui. J’en demeure convaincu ».

« Rien de concret susceptible d’accréditer la thèse qu’ils ne s’apprécient pas »

Un ancien membre du staff de l’équipe de France est également allé dans ce sens à propos de la relation entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps. « Il n’y a rien de concret susceptible d’accréditer la thèse qu’ils ne s’apprécient pas. Ils ne se retrouvent pas forcément sur beaucoup de terrains, mais cela n’altère en rien leur estime », a-t-il expliqué pour le quotidien régional.

Dugarry, la raison des tensions ?