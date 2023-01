Un clash avec Zidane ? En plein scandale, Deschamps se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps s'est, enfin, exprimé sur l'affaire qui secoue le football français ce mercredi. L'occasion pour le champion du monde 2018 de se prononcer sur sa relation avec Zinédine Zidane, son ancien coéquipier chez les Bleus. Une relation compliquée, mais basée sur le respect selon lui.

Ses paroles étaient attendues par le football français après la mise à pied de Noël Le Graët, président de la FFF, ce mercredi. Proche de son supérieur, Didier Deschamps avait préféré garder le silence dans cette affaire, qui concerne aussi Zinédine Zidane. Il faut dire que les deux champions du monde 1998 entretiennent une relation délicate en raison de leur rivalité sur le terrain sportif comme nous l'avait indiqué Rolland Courbis.

« La relation entre Zidane et Deschamps est moyenne »

« Dans tous les cas, on sait très bien que derrière il y a Zizou. On sait très bien que la relation entre Zidane et Deschamps est moyenne car il y a une espèce de rivalité » avait déclaré l'ancien entraîneur et désormais chroniqueur chez RMC au 10Sport.com. En marge du lancement des Pièces Jaunes, Deschamps est enfin sorti de son silence et a mis les choses au clair au sujet de sa relation avec Zidane.

« Une rivalité sportive » selon Deschamps