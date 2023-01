Réunion de champions du monde, Deschamps va encore les planter ?

Thibault Morlain

Alors que Noël Le Graët a totalement dérapé avec ses propos polémiques sur Zinedine Zidane, cette affaire a également mis en exergue les tensions qui peuvent exister au sein du groupe des champions du monde 1998 et Didier Deschamps. Alors qu’une réunion est prévue dans les prochains jours, Emmanuel Petit s’attend à de nombreux absents. Y compris Deschamps ?

Ça y est, Didier Deschamps a enfin réagi aux propos déplacés de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. Une réponse du sélectionneur de l’équipe de France était très attendue, notamment de la part des membres de France 98. De l’unité était réclamée, bien qu’il semble y avoir des tensions au sein du groupe, notamment autour de Didier Deschamps. Christophe Dugarry avait notamment révélé l’existence d'un groupe WhatsApp regroupant les champions du monde… dans lequel ne figure pas DD.

« Il y en a beaucoup qui ne vont pas venir »

Entre France 98 et Didier Deschamps, cela pourrait ne pas s’arranger. Ce mercredi, sur RMC , Emmanuel Petit a avoué s’attendre à de nombreuses absences lors du prochain dîner entre les champions du monde : « Il y a un dîner dans un peu moins de deux semaines et je suis persuadé qu’il y en a beaucoup qui ne vont pas venir. Ce qu’on a fait tous ensemble pendant 5 ans, qu’on a dominé le monde entier pendant ces années, on ne peut pas le prendre et le jeter comme ça aux oubliettes. On ne peut pas faire semblant qu’il y ait une amitié. Il faut que ça aille plus loin que cela. Moi ça me touche car je suis parti pendant 15 ans de l’association pour différentes raisons, dont certaines dont on est en train de discuter actuellement ».

« Ça me désole pour France 98 »