Zidane - Le Graët : France 98 recadre Didier Deschamps

Thibault Morlain

Suite au dérapage de Noël Le Graët avec ses propos déplacés sur Zinedine Zidane, la réponse de Didier Deschamps était très attendu, lui qui est très proche du président de la FFF. Il aura fallu attendre quelques jours, mais ce mercredi, le sélectionneur de l’équipe de France est sorti du silence. Mais voilà que les propos de Deschamps n’ont pas suffi à Emmanuel Petit, champion du monde en 1998 à ses côtés.

Depuis quelques maintenant, le football français est en pleine tempête. Tout est parti du dérapage de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane lors de son passage au micro de RMC . Depuis, la polémique n’a fait qu’enfler et cela a suscité de nombreuses réactions. Chez les champions du monde 98, on n’a d’ailleurs pas hésité à monter au créneau pour Zidane, mais le silence de Didier Deschamps n’a échappé à personne. Le sélectionneur de l’équipe de France a fini par réagir ce mercredi en marge du lancement de l’opération des Pièces Jaunes.

Un clash avec Zidane ? En plein scandale, Deschamps se lâche https://t.co/s0aYJtyqJn pic.twitter.com/iZDroMc1jK — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

« Ses propos comme il l'a reconnu et admis ont été inappropriés »

Les propos de Didier Deschamps sur cette affaire entre Noël Le Graët et Zinedine Zidane étaient très attendus. Le sélectionneur de l’équipe de France a alors pris les devants, reconnaissant que les propos du président de la FFF étaient « inappropriés » : « Avant que l'on me pose des questions. Je préfère dire quelques mots sur les déclarations de mon président. Ses propos comme il l'a reconnu et admis ont été inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses à Zizou ».

« Qu’il se désengage véritablement »