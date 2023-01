Le Graët «une vraie bavure d’enflure», quand Patrice Évra déraillait

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur de propos polémiques sur Zinédine Zidane dimanche dernier, Noël Le Graët a vécu des jours agités. Obligé de convoquer une réunion d’urgence au Comex, le dirigeant breton a été mis en retrait de ses fonctions. L’occasion de revenir sur le coup de gueule poussé par Patrice Evra, en 2020, juste après une autre déclaration choc de Le Graët.

Noël Le Graët a été mis en retrait de son poste de président de la FFF. Dimanche dernier, ses déclarations sur Zinédine Zidane ont fait polémique et ont suscité un engouement populaire autour de l’entraîneur français. Dans le même temps, plusieurs femmes ont témoigné contre Noël Le Graët, l’accusant d’avoir eu des comportements déplacés. Une réunion s’est tenue mercredi au Comex et la décision a été prise de mettre Le Graët en retrait.

« Il dit que le racisme n’existe pas dans le sport »

De quoi faire ressurgir la vidéo qu’avait fait Patrice Evra en septembre 2020. A l’époque, le dirigeant breton avait déjà créé une polémique en estimant qu’il n’y avait pas de racisme dans le sport. « Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, s’il te plaît, il faudra virer Le Graët parce qu’il a déconné. Ce clip est choquant, c’est le boss du football français. Il dit que le racisme n’existe pas dans le sport, particulièrement dans le football. Il dit que quand un joueur noir marque, tout le monde célèbre », avait lâché Patrice Evra, très agacé, dans une vidéo publiée sur Instagram .

« Je n’ai pas de mots »