Michel Platini doit-il remplacer Le Graët ? 

La rédaction

Empêtré dans de nombreuses affaires et dans l’oeil du cyclone suite à son dérapage sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët a été sanctionné. Ce mercredi, le président de la FFF a été mis en retrait de ses fonctions. Désormais, se pose la question de l’avenir de Le Graët et du possible futur patron de la Fédération. Un nom revient, celui de Michel Platini. Doit-il alors être nommé ?

Ce mercredi, le comité exécutif extraordinaire de la FFF se tenait pour statuer du sort de Noël Le Graët. Après ses propos sur Zinedine Zidane, le président de la Fédération a plaidé sa cause et finalement, la sanction est tombée. Dans un communiqué, il a été annoncé que Le Graët était mis en retrait de ses fonctions à la FFF.

Le Graët va bientôt démissionner ?

Quid maintenant de l’avenir de Noël Le Graët ? Tout dépendra des futurs résultats de l’audit actuellement en cours à la FFF. Alors que les conclusions seront données à la fin du mois de janvier, cela sera décisif pour Le Graët. En effet, lors du comité exécutif, ce dernier a annoncé qu’il était prêt à démissionner s’il était accablé dans les résultats de cet audit.

Platini, futur président de la FFF ?

D’ici peu, la FFF pourrait donc devoir se chercher un nouveau président. Et cela pourrait pourquoi pas être un certain Michel Platini. Selon les informations du 10sport.com, ça pousse fort en coulisses pour la nomination de l’ancienne légende de l’équipe de France. Un énorme lobbying s’opère actuellement afin que Platini prenne à terme la place de Noël Le Graët. L’ancien de la Juventus dispose d’ailleurs de gros soutiens et il a des chances d’arriver à ses fins.



Alors, Platini doit-il remplacer Le Graët ?