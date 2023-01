Racisme, Mbappé... Le Graët sanctionné, un gros regret affiché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les sanctions sont tombées. Noël Le Graët et Florence Hardouin ont été mis à pied par le comité exécutif de la Fédération française de football. Une décision saluée par de nombreuses associations luttant contre le racisme. Pour rappel, l'homme de 81 ans avait indiqué que le phénomène raciste n'existait pas ou peu dans le football, ce qui avait irrité Kylian Mbappé.

Le dérapage de trop pour Noël Le Graët. Le président de la FFF a été mis à pied, tout comme Florence Hardouin, la directrice générale, après ses propos jugés méprisants à l'égard de Zinédine Zidane. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, un lobbying important s'est mis en place afin de hisser Michel Platini au sommet du football français. En attendant, la décision de mettre Le Graët en retrait a été saluée unanimement, notamment par SOS Racisme.

Le Graët sanctionné, le clan Macron vole au secours de Deschamps https://t.co/NHBXVN3ak1 pic.twitter.com/QagsP7JWXX — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

« C’est dommage qu’il ait fallu attendre cet épisode pour en arriver là »

« C’est dommage qu’il ait fallu attendre cet épisode pour en arriver là, mais on ne peut qu’accepter la décision du comex et s’en féliciter. Ça correspond à ce que nous demandions depuis longtemps. Nous saluons déjà cette première décision qui ira, on l’espère, jusqu’au bout du processus qui est de mettre fin définitivement au rôle de président de la FFF de Noël Le Graët. On espère que c’est le début d’une nouvelle ère pour la FFF notamment en ce qui concerne nos sujets, à savoir la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et les discriminations. » a confié le vice-président de l'association, Hermann Ebongue, dans un entretien au Parisien.

SOS Racisme avait soutenu Mbappé après l'Euro