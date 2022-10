Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Salah relancé par le feuilleton Mbappé ?

Avec les rumeurs d'un possible départ de Kylian Mbappé, l'une des questions est de savoir où pourrait aller le joueur du PSG. Forcément, les regards se tournent vers le Real Madrid, mais il n'y aurait pas que la Casa Blanca. Liverpool est également un prétendant de longue date pour Mbappé et le PSG aurait une idée en tête avec les Reds.

Pour garder Kylian Mbappé, le PSG a fait de nombreuses promesses. Des promesses qui ne sont aujourd'hui pas tenues et cela agacerait au plus haut point le numéro 7 parisien. A tel qu'il envisagerait de quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. Mais qui pourrait alors s'offrir Mbappé ?

Si le Real Madrid se place en candidat évident pour recruter Kylian Mbappé, le favori pourrait finalement se nommer Liverpool. Intéressés de longue date par le joueur du PSG, les Reds pourraient sauter sur l'occasion, profitant également du fait que Florentino Pérez ne soit plus si chaud que cela à l'idée de recruter Mbappé.

True ✅✅ PSG Idea is to sell Mbappe to Liverpool and get Mo Salah instead. PSG hold a long-term interest in Salah, and he is the top target as a replacement of Mbappe departure https://t.co/QCqPMzmABE