Une bombe à retardement dans le vestiaire de l’OM

Thomas Bourseau

Ruslan Malinovskyi (29 ans) a enfin déposé ses valises à l’OM cet hiver après avoir déjà été proche du club phocéen à la dernière intersaison. Alors qu’il a déjà disputé deux matchs avec l’Olympique de Marseille, l’Ukrainien pourrait causer quelques problèmes au sein du vestiaire de l’OM à l’avenir.

Passé par Genk de 2016 à 2019, Ruslan Malinovskyi a pu jouer aux côtés de Dieumerci Ndongala sur le front de l’attaque du club belge. Et ce, l’espace d’une saison et demie avant que Malinovskyi ne prenne la direction de Bergame pour évoluer à l’Atalanta. Cet hiver, Malinovskyi a signé en faveur de l’OM pour les six prochains mois sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire s’élevant en tout à 13M€.

«S’il doit aller au clash, il va au clash»

Cependant, alors qu’il soufflera sa 30ème bougie le 4 par prochain, Ruslan Malinovskyi semble s’être fait remarquer au cours de sa carrière par le passé pour ses coups de sang. De par son caractère bien trempé, l’international ukrainien n’a pas peur d’aller au clash selon Dieumerci Ndongala pour la chaîne Twitch de RMC Sport . « Vous allez bientôt le connaître. Parce que c’est quelqu’un de très fort et c’est un sacré personnage aussi, en dehors du football notamment. Je pense que vous allez le connaître a tout point de vue. C’est quelqu’un qui a fort tempérament. S’il doit aller au clash, il va au clash. Mais c’est un très bon gars, très honnête, il donne tout sur le terrain et il ne triche pas ».

Il sauve un coéquipier d’une attaque au couteau… et flambe à l’OM https://t.co/lhM2MTMLS7 pic.twitter.com/Q8l6Qj2HgY — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«Il ne va pas hésiter à se frotter à un joueur, mais c’est toujours dans l’intérêt de l’équipe»