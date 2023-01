Après le PSG, QSI tranche pour le rachat d’un club mythique

Thomas Bourseau

Qatar Sports Investments semble être plus que jamais engagé au PSG et aimerait agrandir son empire notamment en Angleterre selon CBS Sports. Des discussions avec Tottenham se seraient déroulées, mais ce ne serait pas le cas avec Liverpool malgré le désir de vente du Fenway Sports Group.

À l’été 2011, le PSG entrait dans une nouvelle ère grâce au Qatar Sports Investments . En effet, « QSI » rachetait le Paris Saint-Germain et est parvenu à refaire du club de la capitale une équipe qui compte en Europe tant sur le plan sportif que marketing. Alors que la Coupe du monde au Qatar approchait courant 2022, des rumeurs de vente du PSG se profilaient.

Al-Khelaïfi a discuté avec Levy pour investir dans le capital de Tottenham

Des informations erronées d’après le président Nasser Al-Khelaïfi qui affirmait au printemps dernier ne pas vouloir mettre un terme à la collaboration entre QSI et le PSG. Au contraire, il a dernièrement été question d’éventuels investissements dans divers clubs de la part de QSI au cours de l’année 2023 et notamment en Amérique du Sud et en Angleterre. Selon CBS Sports , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi se serait déjà entretenu avec son homologue de Tottenham Daniel Levy pour devenir actionnaire minoritaire des Spurs via QSI.

Pas de discussion pour un rachat minoritaire pour Liverpool