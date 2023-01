Menacé par le PSG sur le mercato, il n’a peur de rien

Axel Cornic

La pression monte du côté de l’Inter, qui n’a toujours pas réussi à prolonger un Milan Skriniar dont le contrat se termine en juin prochain. Selon nos informations le Paris Saint-Germain est prêt à dégainer à la première occasion, mais cela ne semble pas inquiéter plus que ça Simone Inzaghi, coach du Slovaque chez les Nerazzurri.

Voilà des mois que le nom de Milan Skriniar circule du côté du PSG. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, les échecs de l’été dernier n’ont en rien refroidi Luis Campos, qui souhaite toujours recruter le défenseur central de l’Inter.

Pilier du projet QSI, il a fait trembler le PSG https://t.co/AACd1yX8DA pic.twitter.com/eiAQ2nA9Uc — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« Je n’ai pas peur de perdre Skriniar »

Ça tombe bien Skriniar est en fin de contrat et malgré des nombreuses tentatives, l’Inter n’a toujours pas réussi à le prolonger. Pas de quoi inquiéter plus que ça Simone Inzaghi. « Si j’ai peur de le perdre ? Je le vois travailler et jouer tous les jours et je répond donc non » a assuré le coach interista ce mardi, au micro de Sport Mediaset .

« J’ai confiance en ma direction, qui travaille pour résoudre la situation contractuelle de Skriniar »