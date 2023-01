Le Qatar le voulait, le PSG a perdu pour une affaire de famille

Thomas Bourseau

De par sa ascension fulgurante au plus haut niveau, Erling Braut Haaland a suscité de vifs intérêts chez les plus grands clubs européens dont le PSG. Cependant, le Norvégien a renoué avec ses racines anglaises et familiales en signant en faveur de Manchester City. Il raconte.

Erling Braut Haaland a fait vibrer le marché des transferts de 2021 au printemps 2022 à savoir le moment où Manchester City a annoncé l’accord trouvé avec le Borussia Dortmund pour son transfert. Cependant, le PSG avait coché le nom du serial buteur norvégien à l’été 2021 dans le cas où Kylian Mbappé quittait le PSG pour le Real Madrid à l’été 2022 comme le10sport.com vous l’avait révélé en août 2021.

Le Qatar avait coché le nom d’Haaland pour le PSG

Finalement, il y a eu un changement de direction au PSG avec le départ de Leonardo et la venue de Luis Campos. Ce qui aurait pu changer les plans du PSG si le fait de recruter Erling Braut Haaland ne venait pas des propriétaires qataris en personne. Quoi qu’il en soit, les dés semblaient être pipés pour un éventuel transfert au PSG de par les racines anglaises de sa famille et de son enfance.

Une photo du président du PSG met le feu au mercato https://t.co/Tb8a3uyk5K pic.twitter.com/JpJ2V6jvbJ — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«Jouer ensuite dans le même club que lui est aussi spécial»