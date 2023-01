Un clash à prévoir avec cette recrue de l’OM ?

Thibault Morlain

Depuis le dernier mercato estival, Ruslan Malinovksyi était la priorité de l’OM. Le voilà enfin au sein de l’effectif d’Igor Tudor. En ce mois de janvier, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame a posé ses valises sur la Canebière. Un renfort très intéressant pour l’OM, mais voilà que cela pourrait à terme faire des étincelles en interne. Explications.

Pour l’OM, la priorité de ce mercato hivernal était de se renforcer offensivement afin de pallier la blessure d’Amine Harit. Pablo Longoria s’est activé et a bouclé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. L’Ukrainien est ainsi débarqué en provenance de l’Atalanta Bergame. Désormais à l’OM, Malinovskyi prend donc ses marques aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, avec qui cela pourrait chauffer dans les mois à venir.

Un joueur de l’OM attaqué par sa femme https://t.co/9724PJwxvo pic.twitter.com/HqzNd8gH6J — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« S’il doit aller au clash, il va au clash »

Ancien coéquipier de Ruslan Malinovskyi à Genk, Dieumerci Ndongala a fait des révélations sur RMC sur le tempérament de l’Ukrainien. Et visiblement, ça pourrait devenir chaud avec lui : « Vous allez bientôt le connaître. C’est très fort, c’est un sacré personnage en dehors du football. C’est quelqu’un avec un fort tempérament. Il a un gros caractère, c’est un leader et quelqu’un qui aime gagner. Il ne mâche pas ses mots parfois. S’il doit aller au clash, il va au clash. Mais c’est un bon gars, honnête. Il donne tout, il ne triche pas. A la mi-temps, il ne va pas hésiter à pousser une gueulante pour dire ce qui ne va pas. S’il doit se clasher avec un joueur de l’équipe, il va le faire, mais toujours pour le bien de l’équipe. Il donne tellement tout pour que tout se passe bien qu’il peut se frotter avec des joueurs mais ça part d’une bonne intention ».

« C’est quelqu’un de très polyvalent »