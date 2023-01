Deux recrues galèrent au PSG, il les achève

Axel Cornic

Alors qu’ils avaient tout du joli coup pour épauler les titulaires, Carlos Soler et Fabian Ruiz rencontrent pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain. Face au Stade Rennais ils ont encore une fois déçu, ne parvenant pas à renverser le cours de la rencontre et assistant donc impuissants à la deuxième défaite de leur club cette saison en Ligue 1 (1-0).

Plus le temps passe, plus les questions se font nombreuses au sujet du mercato réalisé par Luis Campos. En effet, si certaines recrues semblent pouvoir se faire une place au PSG, d'autres n’apportent pas grand-chose et déçoivent même à chaque entrée en jeu.

Des recrues pas au niveau

C’est le cas de Carlos Soler et de Fabian Ruiz, qui avaient pourtant montré des choses encourageantes en début de saison. Polyvalent, le premier n’est définitivement pas à la hauteur de la MNM, tandis que le second n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau, évidemment pas aidé par un statut de remplaçant auquel il n’est pas habitué.

« Soler et Ruiz ? Ils sont à part, ils n’existent pas »