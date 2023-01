Une trahison va relancer la succession de Guendouzi à l’OM

Axel Cornic

Après une Coupe du monde extraordinaire, Azzedine Ounahi est devenu l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. L’Olympique de Marseille aimerait beaucoup l’avoir pour pallier un possible départ de Mattéo Guendouzi, mais la concurrence est féroce, avec notamment Leicester, le Napoli et surtout Leeds.

Ça peut bouger à l’OM en ce mercato de janvier, avec Mattéo Guendouzi qui fait énormément parler de lui. L’international français serait en effet dans le viseur d’Unai Emery à Aston Villa, qui serait disposé à offrir pas moins de 30M€ pour le recruter. Mais qui pourrait le remplacer ?

Ounahi, le remplaçant parfait de Guendouzi ?

L’un des profils les plus appréciés est celui d’Azzedine Ounahi, qui a brillé à la Coupe du monde avec le Maroc. Nous vous avons toutefois annoncé sur le10sport.com que l’OM est dépassé, avec le Napoli qui travaille sur ce dossier depuis bien plus longtemps.

