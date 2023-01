PSG : « Fabian Ruiz ? C'est sa cousine Fabienne qui est là...»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Editorialiste, Daniel Riolo a identifié le point faible du PSG. Selon lui, le club parisien n'est pas à l'hauteur dans ce secteur de jeu. Pourtant, les responsables parisiens avaient mis le paquet pour renforcer l'entrejeu lors du dernier mercato estival. Arrivé cet été, Fabian Ruiz est notamment dans le viseur de Riolo.

Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz... Tous sont arrivés cet été pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Mais face à Rennes ce dimanche (défaite 1-0), aucun n'est sorti du lot, bien au contraire. Entrés en cours de seconde période, les trois derniers cités ont souffert et n'ont pas permis au PSG de l'emporter face à Rennes ce dimanche. Au micro de RMC, Riolo a ciblé les faiblesses de l'équipe parisienne au milieu de terrain.

Révolution au PSG, le Qatar se fait avoir https://t.co/As2qoY9d70 pic.twitter.com/rVF6UVYYYb — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

« Le milieu de terrain au PSG ? Une zone en friche depuis des années »

« Le milieu de terrain au PSG c'est une zone en friche depuis des années. Je vais te dire un nom, tu vas voir, tu as oublié qu'il est passé au PSG. Wijnaldum ? T'avais oublié ? Bah voilà. C'est un mec, il est venu, milieu de terrain pour renforcer le club... Vitinha, c'est fini... » a déclaré Riolo au micro de l' After Foot . L'éditorialiste s'est, ensuite, attardé sur les cas Fabian Ruiz et Renato Sanches.

Riolo s'attaque à Fabian Ruiz