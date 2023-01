Le PSG s'écroule, l'OM Champion de France, il y croit

Arnaud De Kanel

La saison a peut-être basculé ce week-end. L'OM, impressionnant face à Lorient (3-1), est revenu à 5 points du PSG, une nouvelle fois très inquiétant face à Rennes (1-0). Une deuxième défaite pour le PSG depuis le début de l'année 2023 qui laisse prévoir le pire. A ce sujet, Daniel Riolo pense que l'OM peut rafler le titre.

Le PSG et le Stade Rennais ont clôturé la première partie de saison ce dimanche soir. Surprise, ce sont les Bretons qui se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Une nouvelle défaite qui fait au PSG qui voit Lens revenir à deux points au classement, ainsi que l'OM à 5 petites unités. Épatants face à Lorient, les hommes d'Igor Tudor sont lancés et reviennent à vitesse grand V sur le PSG. Daniel Riolo ne voit pas qui pourrait les stopper.

«Je ne vois pas qui peut les arrêter»

Présent dans l'émission L'After Foot sur RMC , l'éditorialiste Daniel Riolo est impressionné par l'OM. « Honnêtement, on ne peut pas exclure que le PSG se fasse surprendre cette année. Je vois jouer Marseille, et je vois pas qui peut les arrêter. Je pense qu’ils peuvent enchainer victoire après victoire », a-t-il lâché.

«Il va pas falloir laisser trainer des points en route»