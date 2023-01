Messi et Neymar trop forts pour le PSG, l'improbable confidence

Thibault Morlain

Outre Kylian Mbappé, le PSG peut aussi compter sur Neymar et Lionel Messi. Ce dimanche, face à Rennes, Hugo Ekitike était d'ailleurs associé au Brésilien et à l'Argentin. Mais voilà que l'ancien du Stade de Reims reconnait certains problèmes avec Neymar Messi. La raison ? Ils seraient trop forts. Explications.

Après des débuts compliqués au PSG, cela va un peu mieux pour Hugo Ekitike. La recrue du Stade de Reims prend petit à petit ses marques au milieu des stars de l'effectif de Christophe Galtier. Ce dimanche, face à Rennes, Ekitike faisait d'ailleurs partie du trio offensif avec Neymar et Lionel Messi. Suite à cette rencontre, le joueur du PSG en a dit plus sur sa relation avec ses deux coéquipiers.

« Ils voient des choses que les autres joueurs ne voient pas »

Au micro de Prime Vidéo , Hugo Ekitike a alors révélé un problème du fait d'évoluer avec Lionel Messi et Neymar. « Ce sont des joueurs que je regarde beaucoup à l’entraînement. Il faut réussir à les suivre, parce qu’ils voient des choses que les autres joueurs ne voient pas », a-t-il expliqué de l'Argentin et du Brésilien, trop forts donc pour le reste du PSG...

« Je vais repartir au travail »