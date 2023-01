Un gros salaire du PSG pour Cristiano Ronaldo ?

Thibault Morlain

Libre, Cristiano Ronaldo s’est donc engagé avec Al Nassr en Arabie Saoudite. Et voilà que le Portugais pourrait bien avoir ouvert les portes pour l’arrivée de nouvelles stars du football dans le championnat local. D’ailleurs, selon les dernières indiscrétions, Cristiano Ronaldo pourrait d’ailleurs être rejoint par une star du PSG.

Et si l’Arabie Saoudite était le nouvel Eldorado du football mondial ? Cristiano Ronaldo vient de céder aux sirènes des Saoudiens, s’engageant avec Al Nassr. Le Portugais pourrait d’ailleurs ne pas être le dernier joueur de renom à intégrer le championnat local. De plus en plus de rumeurs envoient des stars en Arabie Saoudite. La dernière en date ? Keylor Navas.

Inutile ? La lourde accusation contre l’entraîneur du PSG https://t.co/sw2hGqEpNq pic.twitter.com/ZVJq9CBo34 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Direction Al Nassr pour Navas ?

Aujourd'hui au PSG, Keylor Navas ronge son frein dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma. Un départ pourrait donc être le bienvenu pour le Costaricain en ce mois de janvier. Al Nassr voudrait d’ailleurs en profiter. En effet, selon les informations de Marca , suite à la blessure de David Ospina, le nouveau club de Cristiano Ronaldo se chercherait un gardien et cette recherche aurait mené à Keylor Navas.

Grosse économie pour le PSG

Keylor Navas à Al Nassr, cela serait un gros renfort pour Cristiano Ronaldo. Et ce départ ferait également le plus grand bien au PSG. En effet, alors que les finances actuelles du club de la capitale sont loin d'être les meilleures, se séparer de Navas permettrait d’économiser un énorme salaire. Aujourd’hui, l'ancien du Real Madrid émergerait à environ 12M€ bruts par an.