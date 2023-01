Arabie Saoudite : Déjà un problème d'ego pour Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

Libre depuis la résiliation de son contrat par Manchester United suite à son interview fracassante, Cristiano Ronaldo s'engageait à Al-Nassr en toute fin d'année 2022. En rejoignant l'Arabie saoudite, le Portugais est devenu le footballeur le mieux payé de la planète, un nouveau record pour celui qui adore les collectionner. Mais voilà qu'il pourrait être déjà battu.

Cristiano Ronaldo et le football européen, c'est fini. En signant à Al-Nassr, il a avoué avoir « terminé le travail » sur le vieux continent et a pour nouvelle mission de développer le football au Moyen-Orient. Pour cela, le club saoudien a mis les gros moyens. A Al-Nassr, Cristiano Ronaldo perçoit un salaire annuel de 200M€, du jamais vu dans l'histoire. Il devance, entre autres, celui avec qui il a dominé le football durant plus d'une décennie, Lionel Messi. Chaque record est bon à prendre pour Cristiano Ronaldo qui veut être le numéro un partout où il passe. Or, il pourrait être devancé dès le mois de juin par Messi.

Al-Hilal sur Messi ?

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi discute de sa prolongation de contrat avec le club de la capitale comme nous vous l'avons révélé. A l'étranger, on tente quand même le coup de s'offrir la Pulga gratuitement. Selon Mundo Deportivo , c'est le grand rival d'Al-Nassr, à savoir Al-Hilal, qui aurait proposé un contrat à Lionel Messi. Nasser Al-Attiyah, cousin de Nasser Al-Khelaïfi, le craint d'ailleurs : « Je suis sûr que, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi. Tu vas le voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu'il se rendra à Al-Hilal. » Des propos qui se confirment car le club saoudien offre un beau salaire à la clé.

Messi mieux payé que Ronaldo !