PSG : Première grande décision pour Cristiano Ronaldo

La rédaction

C’est désormais certain, Cristiano Ronaldo effectuera ses grands débuts en Arabie Saoudite contre le PSG, ce jeudi 19 janvier. Avec une équipe mixte entre joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal, et dans une équipe coachée par Marcello Gallardo, la bande à CR7 devrait assurer le spectacle face à Léo Messi ou encore Kylian Mbappé. Et pour ce premier match en terres saoudiennes, Ronaldo sera capitaine.

Il fallait que ce soit lui. Cristiano Ronaldo va enfin pouvoir débuter en Arabie Saoudite. Le match de gala organisé ce jeudi entre une équipe saoudienne All Star, et le PSG devrait attirer pas mal de spectateurs, d’autant que, comme confirmé par l’agence Reuters , Cristiano Ronaldo sera capitaine de cette équipe. Le match est d’ailleurs programmé à 18h.

Cristiano Ronaldo capitaine ?

Menée par le Portugais en tant que capitaine, cette équipe mixte entre Al Nassr et Al Hilal, contient du beau monde. En effet, on peut compter dans ses rangs des joueurs comme Luiz Gustavo, Moussa Marega, Anderson Talisca, ou encore le joyau saoudien Salem Al-Dawsari. De quoi battre une équipe du PSG en méforme ces derniers temps ?

Un «mystère» est révélé pour les superstars du PSG https://t.co/5AEB1JLkn2 pic.twitter.com/wVDY5DEqL4 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

La dernière confrontation entre Ronaldo et Messi

Si ce match fait autant parler, c’est également car il s’agit sûrement, de la dernière confrontation entre les deux plus grands rivaux de tous les temps. À eux deux, Ronaldo et Messi comptabilisent 12 ballons d’or, 9 Ligue des Champions, ou encore une Coupe du monde et un Euro...