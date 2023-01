L'entraineur du PSG est sous pression, un ultimatum est fixé

Pierrick Levallet

Depuis la reprise de la saison après la Coupe du monde, le PSG affiche un visage bien différent de la première partie de l'exercice 2022-2023. Le club de la capitale s'est incliné lors de ses deux derniers déplacements et doit impérativement redresser la barre. Malgré tout, Christophe Galtier ne serait pas spécialement inquiet et aurait un plan pour renverser la situation, s'étant lancé lui-même un ultimatum.

Avant la Coupe du monde, le PSG affichait une forme flamboyante. Porté par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le club de la capitale impressionnait tout le monde. Mais depuis la reprise de la saison après la Coupe du monde, le PSG n’y arrive plus. La formation parisienne s’est inclinée lors de ses deux derniers déplacements (Lens et Rennes) et ne compte plus que trois points d’avance sur le deuxième de Ligue 1. Le leader du championnat de France est dans le dur en ce moment. Mais Christophe Galtier ne serait pas étonné pour autant.

Le PSG n’y arrive plus à cause de la Coupe du monde

Comme le rapporte Le Parisien , Christophe Galtier ne serait pas vraiment surpris par les premières difficultés qu’il rencontre avec le PSG. L’entraîneur parisien s’explique cette phase délicate par le nombre de joueurs partis disputer la Coupe du monde (11). Par ailleurs, il estime que son effectif va se remobiliser au fur et à mesure que la rencontre face au Bayern Munich (14 février) en Ligue des champions se rapprochera.

Galtier et Campos vont parler au vestiaire