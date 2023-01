Gros conflit au PSG, ça va chauffer avec Galtier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les périodes de mercatos occasionnent quelques accrochages au sein du PSG. Chargé du recrutement, Luis Campos souhaiterait recruter un attaquant pour pallier le départ de Pablo Sarabia. Certaines voix au sein du club ne partageraient pas cet avis et souhaiteraient miser sur les jeunes, issus du centre de formation. Une bataille a débuté en coulisses.

Christophe Galtier a levé les derniers doutes ce samedi. Présent en conférence de presse, l'entraîneur du PSG a confirmé le départ imminent de Pablo Sarabia. « Les choses ne sont pas faites mais bien engagées, c'est un très bon joueur, mais il n'était pas heureux ici, si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas être productif » a déclaré le technicien. L'international espagnol devrait s'engager avec Wolverhampton contre un chèque de 5M€, alors que le PSG en espérait au moins 10M€ selon les informations exclusives du 10Sport.com.

Campos veut recruter un numéro 9

Comme l'avait annoncé Galtier, le PSG ne recrutera cet hiver, qu'en cas de départ. Et celui de Pablo Sarabia pourrait bien occasionner un premier transfert. Comme indiqué par Média Foot, Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, ne dirait pas non à un avant-centre expérimenté. Mais cette décision ne ferait pas que des émules en interne. Certaines voix s'élèvent pour protester et signifier leur opposition.





Révolution au PSG, le Qatar se fait avoir https://t.co/As2qoY9d70 pic.twitter.com/rVF6UVYYYb — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Au PSG, certains veulent donner leur chance aux jeunes

En effet, certains membres du PSG préfèreraient miser sur des joueurs déjà présents, en manque de temps de jeu ou alors issus du centre de formation. Ces responsables souhaiteraient donner la chance aux jeunes, qui ont déjà obtenu leur chance sous les ordres de Christophe Galtier. On peut penser à Ilyes Housni, âgé seulement de 17 ans, mais considéré en interne comme un crack. Ce Franco-Marocain, qui vient de signer son premier contrat professionnel au PSG, avait fait sa première apparition en Coupe de France face à Châteauroux. La solution pourrait se trouver en interne.