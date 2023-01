Il dit non au PSG, il s’en mord les doigts

Guillaume de Saint Sauveur

Joueur majeur du PSG au tout début de l’ère QSI durant laquelle il était associé à Thiago Silva en charnière centrale, Alex aurait pu prolonger son contrat en 2014. Mais le défenseur brésilien a refusé l’offre de sa direction pour finalement opter pour un départ au Milan AC, un choix qu’il regrette amèrement aujourd’hui.

Recruté par le PSG en janvier 2012, soit six mois à peine après le rachat du club de la capitale par le Qatar, Alex a été pendant deux ans et demi un élément majeur du secteur défensif parisien. Fort de son expérience auparavant à Chelsea et en sélection du Brésil, il avait finalement décidé de quitter le PSG en 2014 avec le recrutement de David Luiz, et pourtant, sa direction lui avait offert une prolongation de contrat à laquelle il n'a pas souhaité donner suite.

« J’ai regretté d’être parti »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, Alex évoque son départ du PSG et ne cache pas sa frustration : « Mon pire regret ? D'avoir quitté le PSG. Je n'aurais pas dû. J'avais le respect de Laurent Blanc, il voulait me garder, et c'était le plus important. Même si le PSG allait recruter David Luiz, j'aurais eu du temps de jeu. J'étais en fin de contrat et le club ne me proposait qu'un an. J'en voulais deux. J'ai donc signé à l'AC Milan, mais j'ai souffert là-bas. L'équipe n'était pas bonne et j'ai regretté d'être parti car il y avait tout pour être heureux au PSG », confie le défenseur brésilien, retraité depuis 2016.

