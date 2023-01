PSG : Galtier lance une révolution, son plan à capoté

Amadou Diawara

Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier a mis en place une défense à trois. Un plan de jeu qui a très bien fonctionné au début, en témoigne le carton face au LOSC en aout dernier. Alors que ce système n'est plus aussi efficace aujourd'hui, Christophe Galtier a donné son explication.

Lors de sa signature au PSG, Christophe Galtier est arrivé avec une idée bien précise en tête : révolutionner le système du club et passer à une défense à trois. Lors des premières semaines, les joueurs du PSG se sont parfaitement adaptés à cette nouvelle formation, mais au fil des mois, elle s'est avérée être de moins en moins efficace. Interrogé ce samedi après-midi en conférence de presse, Christophe Galtier a tenté d'expliquer ce déclin.

Un transfert est bouclé au PSG, une nouvelle guerre éclate https://t.co/PnP09l7O7x pic.twitter.com/4aXeHStLBs — le10sport (@le10sport) January 14, 2023

«On doit retrouver beaucoup plus d’intensité»

« Le 21 août dernier, vous aviez étrillé Lille 7-1, qu’y avait-il ce jour-là que vous aimeriez retrouver dans le jeu de votre équipe ? Si on avait encore des matchs comme celui-là, ça ferait plaisir. Cela ferait du bien pour la santé, on serait plus calmes. C’était l’histoire d’un match, nous avions dégagé une force collective impressionnante. Il faut trouver d’autres choses. Est-ce que c’était lié à un système ? On était dans une défense à trois » , a regretté Christophe Galtier, avant d'en rajouter une couche.

«Depuis un moment nous avons des absents»