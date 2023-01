Rivalité avec Mbappé, «de grandes annonces à venir» pour Haaland

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se rapprochent doucement de leur fin de carrière, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont bien partis pour être rivaux lors des 15 prochaines saisons (au minimum). Pour le moment, les deux se valent niveau sportif mais l’attaquant du PSG est loin devant côté marketing. Heureusement pour le Norvégien, cette année 2023 devrait être « pleine de grandes annonces ».

Et si Kylian Mbappé et Erling Haaland venaient prendre la relève de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Pendant des années, l’Argentin et le Portugais ont dominé le football mondial et se sont partagés le trophée du Ballon d’Or. Avec le départ de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, la rivalité entre les deux semble désormais enterrée, Kylian Mbappé et Erling Haaland peuvent désormais prendre leur succession.

Mbappé est devant…

Si les deux se valent clairement sur le plan statistiques, Kylian Mbappé a un temps d’avance au niveau marketing. Erling Haaland ne se montre pas beaucoup et ne paraît pas vraiment à l’aise devant les caméras. Tout le contraire de l’attaquant du PSG qui a toujours affiché une confiance insolante face aux médias. Pour autant, Rafaela Pimenta, l’agente d’Erling Haaland, est convaincue que son client va progresser dans ce domaine. « Il est de plus en plus en confiance en interview. À l'avenir, il va de plus en plus affirmer sa personnalité, que ce soit face aux médias ou sur le terrain, car c'est quelqu'un qui peut amener de la joie, de la légèreté et se révéler inspirant », a t-elle lancé dans des propos relayés par le journal L’Équipe.

