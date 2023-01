Mbappé retrouve Messi, le PSG livre les coulisses

La rédaction

Ce dimanche soir, le PSG affronte Rennes pour un choc de la Ligue 1. Pour la première fois depuis la longue coupure hivernale provoquée par la Coupe du monde, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont retrouvés à l'entraînement, et pourraient être associés contre les Bretons. Des retrouvailles tant attendues sur lesquelles Christophe Galtier s'est attardé.

Cette hiver, l'Argentine de Lionel Messi est devenue championne du monde grâce à sa victoire contre la France de Kylian Mbappé. Un bonheur immense pour le numéro 30 parisien tandis que la déception était totale pour le numéro 7 du PSG. Désormais, Lionel Messi et Kylian Mbappé vont de nouveau évoluer ensemble tandis que leurs retrouvailles se sont bien passées selon Christophe Galtier.

«Les retrouvailles se sont très bien passées»

Lionel Messi a été buteur pour son retour face à Angers tandis que Kylian Mbappé était préservé par le PSG après sa très rapide reprise suite à la défaite en finale de Coupe du monde. Depuis, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont retrouvés à l'entraînement : « Les retrouvailles se sont très bien passées. Cela fait pratiquement deux mois que notre effectif est dispersé. Aujourd’hui, on commence à retrouver des séances collectives, pas avec l’intégralité, mais durant les séances on essaye de faire en sorte que les joueurs retrouvent de la connexion », a confié Christophe Galtier en conférence de presse au sujet de la MNM, heureux de retrouver l'entièreté de son collectif à un mois du choc contre le Bayern Munich.

«Nos automatismes ont été mis de côté»