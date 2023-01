Ibrahimovic clashe la France, l’un de ses amis fait des révélations

La rédaction

Zlatan Ibrahimovic a marqué de son empreinte l'histoire du PSG. Première grosse star de l'ère QSI, l'attaquant suédois a brillé sur le terrain tandis que le football français a découvert son caractère bien trempé. En 2015, il s'était complètement lâché après une défaite contre Bordeaux estimant que la France était «un pays de merde». Huit ans plus tard, Marco Verratti prend sa défense.

« Cela fait 15 ans que je joue au foot et je n’ai jamais vu un arbitre aussi nul dans ce pays de merde », balance Zlatan Ibrahimovic, excédé après une défaite du PSG contre Bordeaux à Chaban-Delmas. Des propos qui avaient déclenché une vive polémique au moment où le Suédois estimait que la France ne « méritait pas le PSG ». L'attaquant s'était excusé quelques jours plus tard et Marco Verratti est revenu sur cet épisode.

«Il aimait beaucoup la France»

Dans un long entretien accordé à France Football , Marco Verratti s'exprime notamment sur l'amour qu'il porte au pays qu'il a rejoint en 2012 alors qu'il n'avait que 19 ans. Le milieu de terrain est également revenu sur la sortie fracassante de Zlatan Ibrahimovic en 2015 : « Zlatan, c'est Zlatan. Il a dit beaucoup de choses qu'il pense et beaucoup de choses qu'il ne pense pas. Quand on était à Paris, il était toujours bien. On était tout le temps ensemble et il était heureux. C'est un garçon très tranquille en dehors des terrains et il aimait beaucoup la France », a-t-il expliqué.

