Riolo attaqué dans TPMP, voilà comment il a rencontré Géraldine Maillet sa compagne

Pierrick Levallet

Cela fait maintenant plusieurs jours que le président de la FFF, Noël Le Graët est pris dans une terrible polémique après ses propos sur Zinédine Zidane. Le sujet a été évoqué sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste et un gros clash a éclaté entre Cyril Hanouna et Géraldine Maillet, la conjointe de Daniel Riolo. Par le passé, ce dernier avait déjà expliqué les coulisses de leur rencontre.

Depuis quelques jours, l’affaire Noël Le Graët alimente une incroyable polémique à la FFF. Le président de la Fédération a été très maladroit au moment d’évoquer l’avenir de Zinédine Zidane en affirmant n’en avoir « rien à secouer » et qu’il ne l’aurait « même pas pris au téléphone » au micro de RMC . Depuis, Noël Le Graët est au coeur d’un véritable scandale et a même été mis en retrait de la présidence de la FFF. Le sujet a également été abordé sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste , l’émission animée par Cyril Hanouna.

Le Graët, Monopoly… L’énorme punchline de Riolo https://t.co/hp2UBJQzHW pic.twitter.com/gtspkAmEHS — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

Dans un clash avec Géraldine Maillet, Cyril Hanouna s’en prend à Daniel Riolo

Si le centre du débat était Noël Le Graët, Géraldine Maillet, l’une des chroniqueuse présente sur le plateau et conjointe de Daniel Riolo, n’a pas manqué de charger également Didier Deschamps. Sauf que cela n’a pas plu à Cyril Hanouna. « Non mais elle a un problème avec Didier Deschamps. Tu me sortiras quelqu'un qui a un plus grand palmarès que Didier Deschamps en France. Tu trouves toujours surprenant des choses sur Didier Deschamps, car tu ne l'aimes pas. Daniel ne l'aime pas beaucoup » a alors lancé l’animateur. Géraldine Maillet a tenté de se justifier, avant que Cyril Hanouna ne surenchérisse : « Quand tu rentres le soir après ton mari qui l'a défoncé pendant 9 minutes sur RMC, tu lui dis quoi ? » « Je ne suis pas la porte-parole, d'abord c'est ma vie privée, c'est ce qui se passe chez moi, ça ne vous regarde pas ! » a ainsi rétorqué Géraldine Maillet.

Daniel Riolo dévoile les coulisses de sa rencontre avec Géraldine Maillet